Alice e Simone vivono ogni giorno al massimo con la loro bambina Cecilia, malata di una malattia ultra-rara che non si riesce a individuare con gli screening tradizionali. La diagnosi arriva nel 2020, e da allora i genitori devono affrontare una realtà difficile, fatta di cure e di incertezze. Non si sono fermati davanti alla paura, hanno scelto di aprirsi e di lottare, senza lasciarsi bloccare dalla malattia. La loro forza è nel vivere ogni momento con Cecilia, senza perdere di vista la speranza.

Cogliate (Monza Brianza), 11 febbraio 2026 – Alice e Simone, genitori di Cecilia, a luglio del 2020 con in mano la diagnosi di una malattia ultra-rara e fortemente invalidante per la loro piccola, si sono trovati di fronte a un bivio: chiudersi per piangersi addosso o aprirsi per incontrare, condivider e, sperimentare e far vivere la loro bambina ogni giorno al massimo? Malattia rara che sfugge agli screening. Hanno scelto coraggiosamente la seconda strada e la loro esperienza diventa ogni giorno una testimonianza poten t e e preziosa per tante persone. Anche con l’aiuto di Vidas, l’associazione che da oltre 40 anni offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ad adulti e bambini malati inguaribili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alice e Simone, genitori coraggiosi: “Viviamo ogni giorno al massimo con la nostra bambina malata”

Approfondimenti su Cogliate Monza Brianza

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato quotidianamente la madre di 91 anni, affetta da Alzheimer e costretta alla sedia a rotelle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cogliate Monza Brianza

Argomenti discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo - Recensione: senza un perché; Alvaro Morata porta a scuola i figli a Milano. Foto esclusive.

Simone De Bianchi in lacrime al Grande Fratello / Sento mio padre distante, poi la rivelazione sui genitoriI genitori di Simone hanno avuto il ragazzo giovanissimo e Simone ha vissuto fin nell’infanzia la separazione dei genitori, raccontando più volte di aver sofferto molto. In questi primi giorni ... ilsussidiario.net

Grande Fratello: Simone incontra suo padre Alessio dopo la separazione dei suoi genitoriNella puntata di questa sera, giovedì 30 ottobre, del Grande Fratello in onda nella prima serata di Canale 5, Simone ha incontrato suo padre dopo la separazione dei suoi genitori. L'incontro è stato ... ilmattino.it

Parla il segretario provinciale della Lega per Salvini premier Simone Bossi, dopo le dimissioni del responsabile dell'area casalasca. Un anno fa aveva lasciato l'incarico anche la segretaria della sezione di Soresina, Alice Ferrari Leggi tutto - facebook.com facebook