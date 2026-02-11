Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, resta in carcere ad Alessandria. Ha ammesso di aver ucciso la ragazza, che era scomparsa misteriosamente. I genitori di Zoe sono spariti dopo aver ricevuto minacce al telefono. Manna, che si dice distrutto, si trova dietro le sbarre in attesa di ulteriori sviluppi.

Resta nel carcere di Alessandria Alex Manna, il ventenne che ha confessato l'omicidio della diciassettenne Zoe Trinchero. Il Gip Aldo Tirone ha sciolto la riserva convalidando il fermo e confermando la custodia cautelare: «Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso», sottolinea l'avvocata Patrizia Gambino. Nonostante la brutalità della vicenda consumatasi a Nizza Monferrato nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, l'attuale capo d'imputazione formulato dalla Procura di Alessandria è quello di omicidio aggravato dai futili motivi. Al momento, gli inquirenti non hanno contestato l'aggravante del femminicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Alex Manna resta in carcere per l'omicidio di Zoe Trinchero: «È distrutto». I genitori spariti dopo le minacce al telefono

Approfondimenti su Zoe Trinchero

La famiglia di Alex Manna, il giovane che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, ha deciso di lasciare Montegrosso d’Asti.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

