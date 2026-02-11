Alessandro Benvenuti al Teatro delle Arti con Lieto fine

Alessandro Benvenuti torna a calcare il palco del Teatro delle Arti con lo spettacolo “Lieto fine”. L’appuntamento è per venerdì 13 febbraio 2026, alle 21. La scena si riempirà di risate e emozioni, mentre l’attore toscano porta in scena il suo nuovo lavoro. I biglietti sono già in vendita e l’evento sta attirando l’attenzione di molti appassionati.

Alessandro Benvenuti torna protagonista al Teatro delle Arti con "Lieto fine", in scena venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 21.00, spettacolo fuori abbonamento e ultimo capitolo della trilogia del Dinosauro Canterino, dopo Un comico fatto di sangue (2013) e Panico ma Rosa (2020).

