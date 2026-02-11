Alessandria Casa delle Donne al centro di polemiche | FdI e Lega denunciano costi e iter opaco sull’immobile comunale

Alessandria torna a discutere sulla Casa delle Donne. FdI e Lega hanno presentato un esposto, accusando il Comune di aver gestito in modo opaco i lavori e i costi dell’immobile. La polemica si accende dopo che le opposizioni hanno parlato di strumentalizzazione politica, sollevando dubbi sulla trasparenza dell’iter di ristrutturazione. La questione resta calda e l’amministrazione comunale si difende, ma il dibattito continua a divampare.

Alessandria, la Casa delle Donne al centro di una polemica: FdI e Lega denunciano una “strumentalizzazione”. Un acceso dibattito politico ad Alessandria, in Piemonte, vede coinvolti Fratelli d’Italia e la Lega riguardo all’assegnazione dell’ex Mensa Guala alla Casa delle Donne. I capigruppo dei due partiti, Emanuele Locci e Mattia Roggero, hanno espresso forte disappunto per quella che definiscono una “strumentalizzazione” di un drammatico evento sociale – un femminicidio – per fini politici e amministrativi. La questione riguarda la durata dell’assegnazione dell’immobile comunale, i costi a carico del Comune e la trasparenza dell’iter decisionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Casa delle Donne

Ultime notizie su Casa delle Donne

Argomenti discussi: Casa delle Donne di Alessandria replica al centrodestra: Vergognoso attaccare un centro antiviolenza; Alessandria: ex Mensa Guala alla Casa delle Donne, il centrodestra chiede revoca in autotutela; Corteo Pro Pal, 17 denunce per l’assalto alla stazione di Alessandria: Non siamo sorpresi; Ex Mensa Guala alla Casa delle Donne, il centrodestra chiede verifiche e revoca in autotutela.

