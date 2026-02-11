Alberto Ravagnani l' ex prete social contro gli haters cattolici | Che razza di religione abbiamo costruito?

Alberto Ravagnani, ex prete social, si scaglia contro gli haters cattolici. Sul suo profilo continua a mostrarsi con il colletto bianco, anche se ha tolto il titolo di “Don”. In un video, l’uomo si lascia andare a dure parole contro chi attacca la sua fede e la religione in generale, chiedendosi che tipo di religione abbiamo costruito. La sua voce si fa sentire forte sui social, dove spesso riceve commenti velenosi. Ora, l’ex prete prende posizione pubblicamente, senza paura di rispondere ai commenti più duri.

L'ex sacerdote commenta gli attacchi che gli sono stati rivolti dopo aver comunicato la sua decisione di togliersi l'abito talare Sui profili social Alberto Ravagnani compare ancora col colletto bianco da prete, ma dal nome è scomparso il suffisso “Don”. Nei giorni scorsi l’ex sacerdote dei social ha spiegato in un video le ragioni della sua scelta. Nella giornata di martedì 10 febbraio è tornato sul tema. In un lungo post pubblicato su Facebook, l’ex parroco milanese ha raccontato di aver ricevuto molte manifestazioni di affetto e vicinanza, parole di incoraggiamento e di speranza cristiana.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Don Alberto Ravagnani ha deciso di sospendere il suo ministero come prete.

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

