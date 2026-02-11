Al via il Consiglio dei ministri | sul tavolo il ddl immigrazione

Questa mattina si è riunito il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo c’è il disegno di legge sull’immigrazione, che punta a mettere in pratica il Patto dell’Unione europea. La riunione è iniziata in modo rapido e deciso, con i ministri che hanno discusso le varie proposte. Ora si attende una decisione definitiva sul testo che potrebbe cambiare le regole sull’accoglienza e i flussi migratori in Italia.

Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno figura lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, insieme a ulteriori misure in materia di immigrazione. In agenda anche l'esame preliminare di uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 20241499 del Consiglio del 7 maggio 2024, relativa alle norme sugli organismi per la parità e alla parità di trattamento indipendentemente da razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché tra donne e uomini in materia di sicurezza sociale e accesso a beni e servizi.

