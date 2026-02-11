Al Superbowl fa capolino The Adventures of Cliff Booth scartato da Tarantino

Quentin Tarantino si gode la vita a Tel Aviv, lontano dal cinema e dal suo passato hollywoodiano. Nelle ultime settimane, il regista è stato pizzicato in città, mentre si intratteneva con i soldati dell’IDF e si concedeva momenti di relax. Intanto, al Superbowl, fa capolino un personaggio che ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati: The Adventures of Cliff Booth, un personaggio “scartato” dallo stesso Tarantino. Un’anticipazione che ha fatto discutere tra gli cinefili, curiosi di capire se questa comparsa possa segn

Il portento Bad Bunny al Super Bowl, "God bless America" e un Trump isterico. Tutto perfetto Quentin Tarantino da tempo vive a Tel Aviv con la moglie israeliana Danielle Pick. Si fa fotografare con i soldati dell'Idf e pensa al suo decimo – e ultimo, secondo le sue intenzioni – film. Prima di tornare sul set aspetta che i figli abbiano l'età per accompagnarlo. Vuole che i rampolli – il maggiore ha sei anni – sappiano distinguere la finzione dalla realtà. Tenero pensiero di padre nato nel 1963 totalmente analogico, che ha imparato la storia del cinema lavorando in un videonoleggio. Non sappiamo come vengono educati i figli suoi e di Danielle Pick.

