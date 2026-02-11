Al-Mutanabbi Street a Baghdad | la strada dei libri che ha sfidato la violenza

Lungo meno di un chilometro nel cuore di Baghdad, Al-Mutanabbi Street rappresenta molto più di una semplice strada. Qui, tra negozi di libri e caffè affollati, si respira una storia di resistenza e passione per la cultura. Nonostante le minacce e le bombe che hanno colpito la città nel passato, questa via ha sempre resistito, mantenendo vivo il desiderio di sapere e di libertà. Oggi, la strada continua a essere un simbolo per chi lotta per conservare la memoria e la storia di Baghdad.

Lungo meno di un chilometro nel cuore dell'antica Baghdad, Al-Mutanabbi Street racconta una storia che va oltre le pagine dei libri ammassati sui suoi scaffali polverosi. È la storia di un luogo dove le idee hanno sempre resistito, dove la cultura si è fatta scudo contro la violenza, dove ogni venerdì da decenni studiosi, poeti, artisti e semplici lettori si ritrovano tra bancarelle stracolme di volumi, provenienti da ogni angolo del mondo. Una strada che ha attraversato i secoli. La storia di questa strada risale al Califfato Abbaside, quando divenne il primo mercato di librai di Baghdad. Per oltre mille anni, Al-Mutanabbi ha assistito ai cambiamenti politici e culturali della regione, sopravvivendo a imperi, guerre, dittature e invasioni.

