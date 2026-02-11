Al Gavazzeni show di Pino e gli Anticorpi

Venerdì sera al cineteatro Gavazzeni di Seriate si terrà lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi, intitolato “Zeitgeist”. L’evento inizia alle 21 e attira appassionati di musica e teatro della zona. La band promette una serata ricca di energia e nuove sonorità, pronta a coinvolgere il pubblico presente.

Venerdì 20 febbraio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg) appuntamento con Pino e gli Anticorpi e lo spettacolo “Zeitgeist. Lo spirito dei tempi.comici”. I biglietti sono disponibili a 35,00 euro per poltrona numerata. Pino e gli Anticorpi, al secolo Michele e Stefano Manca, portano sul palco del cineteatro Gavazzeni lo spettacolo comico “Zeitgeist”. Una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano senza soluzione di continuità per rappresentare i vari modi di far ridere: dal cabaret al Clown, passando per brevi monologhi. Un omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, lo spettacolo presenta al pubblico il meglio del duo sardo “Pino e gli Anticorpi” che saranno accompagnati dal musicista Giovanni Arru in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Gavazzeni Seriate

