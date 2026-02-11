Al Garibaldi c’è Buon viaggio Marie

Questa sera al Garibaldi alle 20.30 si svolge il cineforum del mercoledì. Viene proiettato

Oggi al Garibaldi alle 20.30 con Cinefò, il cineforum del mercoledì ci sarà Buon viaggio, Marie di Enya Baroux in lingua originale francese e sottotitoli. Un’opera prima divertente e intensa sul delicato argomento del suicidio assistito, che prende spunto dalla vicenda della nonna della regista, a cui il film è dedicato. Marie (Hélene Vincent, foto) è una ottantenne con recidiva oncologica, che decide di andare a Zurigo, in una clinica specializzata, per porre fine alle sue sofferenze. Il figlio Bruno (David Ayala) e la nipote Anna (Juliette Gasquet) sono all’oscuro della scelta e l’unico che supporta Marie è l’operatore sanitario Rudy (Pierre Lottin), sospeso dal lavoro per inefficienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

