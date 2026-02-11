Al festival Amore e Psiche lo scrittore e saggista Pietrangelo Buttafuoco
NARDO’ — Sabato sera, il teatro comunale di Nardò si riempie per il festival “Amore e Psiche”. Sul palco arriva Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, saggista e presidente della Biennale di Venezia. L’autore sarà protagonista di un evento che attira pubblico da tutta la regione, in attesa di ascoltare le sue parole e scoprire cosa ha preparato per questa serata speciale.
Sabato 21 febbraio il presidente della Biennale di Venezia sarà ospite di Federica Rega, ideatrice e curatrice della rassegna che si tiene a Nardò NARDO’ -- Sabato 21 febbraio, alle ore 20, presso il teatro comunale, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, saggista nonché presidente della Biennale di Venezia, sarà il nuovo ospite del festival “Amore e Psiche”. Dialogherà col giornalista Rosario Tornesello e con Federica Rega, ideatrice e curatrice della rassegna. Buttafuoco ha attraversato letteratura, giornalismo e critica culturale con uno stile colto e provocatorio, capace di unire radici mediterranee e sguardo internazionale.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Amore e Psiche
Pietrangelo Buttafuoco entra tra le firme di Sky TG24 Insider
A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco si unisce alle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 dedicato a offrire analisi e interpretazioni sui temi attuali.
Fondazione Meriggio inaugura il 2026 con lo scrittore Carofiglio: "Tutto il mio folle amore"
La Fondazione Meriggio apre il 2026 con un evento culturale dedicato alla presentazione del nuovo romanzo di Francesco Carofiglio,
Ultime notizie su Amore e Psiche
Argomenti discussi: Festival Amore e Psiche, sabato a Nardò arriva Pietrangelo Buttafuoco; Verona in Love; Leo Gassmann a Sanremo 2026 tra amore e musica senza barriere; Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore, la nostra è una canzone politica.
76° Festival di Sanremo 2026: la festa della canzone italianaCantanti, conduttori, ospiti, canzoni e news: tutto quello che c'è da sapere sulla kermesse (dal 24 al 28 febbraio) ... libero.it
Sanremo e San Valentino: le canzoni d’amore più belle del FestivalOgni anno il Festival di Sanremo cade a pochi giorni da San Valentino, e non è un caso che questa coincidenza temporale abbia prodotto alcune delle ... lifestyleblog.it
#CULTURA - #GIORNALISMO - Festival Amore e Psiche, sabato a #Nardò arriva #PietrangeloButtafuoco #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.