Al festival Amore e Psiche lo scrittore e saggista Pietrangelo Buttafuoco

NARDO’ — Sabato sera, il teatro comunale di Nardò si riempie per il festival “Amore e Psiche”. Sul palco arriva Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, saggista e presidente della Biennale di Venezia. L’autore sarà protagonista di un evento che attira pubblico da tutta la regione, in attesa di ascoltare le sue parole e scoprire cosa ha preparato per questa serata speciale.

Sabato 21 febbraio il presidente della Biennale di Venezia sarà ospite di Federica Rega, ideatrice e curatrice della rassegna che si tiene a Nardò NARDO’ -- Sabato 21 febbraio, alle ore 20, presso il teatro comunale, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, saggista nonché presidente della Biennale di Venezia, sarà il nuovo ospite del festival “Amore e Psiche”. Dialogherà col giornalista Rosario Tornesello e con Federica Rega, ideatrice e curatrice della rassegna. Buttafuoco ha attraversato letteratura, giornalismo e critica culturale con uno stile colto e provocatorio, capace di unire radici mediterranee e sguardo internazionale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

