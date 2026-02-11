AJ Styles vicino al ritorno in WWE | si valuta l' accordo

La WWE sta pensando al ritorno di AJ Styles. Dopo i ritiri di John Cena e di lui stesso tra dicembre e gennaio, ora si valuta un possibile accordo per rivederlo in scena. I fan sono in attesa di novità, mentre i dirigenti discutono le condizioni per riportarlo nel roster.

Nel periodo di dicembre e gennaio si è chiuso un capitolo importante della WWE con i ritiri di due protagonisti di primo piano: John Cena e AJ Styles, annunciati durante eventi di grande rilievo. La cessazione di tali periodi ha acceso discussioni sul futuro di Styles e sulle possibili direzioni della sua carriera all’interno della federazione. L’attenzione è centrata sui develop e sulle dinamiche contrattuali, oltre che sulle implicazioni per la programmazione e le storyline in corso. Le dinamiche contrattuali tra WWE e Styles erano al centro dell’attenzione prima della Royal Rumble. Si è parlato di un nuovo contratto in valutazione, ma non è stato raggiunto un accordo definitivo, con la conseguenza di adottare il piano del match di ritiro come soluzione temporanea. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina, AJ Styles ha ufficialmente lasciato il ring della WWE tra lacrime e abbracci.

Dopo aver lasciato la WWE, AJ Styles sta valutando le sue prossime mosse.

