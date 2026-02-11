AIGA Locri | Giovenale nel Dipartimento Sportivo 2025–27

L’Avv. Cristina Giovenale è stata nominata nel Dipartimento di Diritto Sportivo della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli. La decisione è stata comunicata oggi dall’associazione, che punta a rafforzare la presenza nel settore sportivo con un professionista di grande esperienza. Giovenale, originaria di Locri, prenderà ufficialmente servizio nel nuovo incarico nei prossimi mesi, portando con sé un bagaglio di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli anni.

AIGA Locri celebra la nomina dell’Avv. Cristina Giovenale nel Dipartimento di Diritto Sportivo della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati ( AIGA ), Sezione di Locri, accoglie con profonda soddisfazione la nomina della Vicepresidente di Sezione, Avv. Cristina Giovenale, quale componente del Dipartimento di Diritto Sportivo della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli per il biennio 20252027. La conferma dell’Avv. Giovenale all’interno del Dipartimento rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto nel precedente mandato, durante il quale la professionista – avvocato del Foro di Locri ed esperta in diritto sportivo – ha contribuito con competenza, rigore e visione alla crescita delle attività dipartimentali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - AIGA Locri: Giovenale nel Dipartimento Sportivo 2025–27 Approfondimenti su AIGA Locri Refuso nel pagellone sportivo 2025: il vero voto assegnato all’atletica Cari lettori, vi informiamo che nel “pagellone dello sport italiano” pubblicato su Azzurra, la rivista di OA Sport, è stato riscontrato un refuso riguardante il voto assegnato all’atletica. Associazioni forensi: tutti gli avvocati palermitani nominati nel direttivo nazionale di Aiga Palermo si distingue nel panorama forense: la sezione locale dell’Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha ottenuto un importante riconoscimento entrando nel direttivo nazionale per il biennio 2025–2027. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. DIRETTORE SPORTIVO NEL CALCIO – STAGIONE SPORTIVA 25/26 Sono prorogati fino al 9 febbraio 2026 i termini di iscrizione alla terza edizione del corso di formazione per Direttore Sportivo nel calcio, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche i - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.