Agrigento violenza in famiglia | ventenne fermato per minacce alla madre e richiesta di denaro per droga

Questa mattina i carabinieri di Agrigento hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, accusato di aver minacciato la madre e di averle chiesto denaro per comprare droga. La donna ha chiamato i militari, preoccupata per le sue minacce e per il comportamento violento del figlio. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno portato via il giovane, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato. La famiglia era già nota per alcuni problemi legati alla dipendenza del ragazzo.

Agrigento, Escalation di Violenza Domestica: Ventenne Fermato dai Carabinieri Dopo Minaccia alla Madre. La quiete della mattinata di oggi, 11 febbraio 2026, ad Agrigento è stata scossa da un episodio di violenza domestica che ha visto protagonista un ventenne, ora fermato dai carabinieri. L'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo per evitare che una situazione già tesa degenerasse ulteriormente, scongiurando possibili conseguenze tragiche. La vicenda si è consumata all'interno di un'abitazione del territorio agrigentino. Tutto è iniziato con una lite familiare, un evento purtroppo non raro, ma che in questo caso ha assunto contorni allarmanti.

