Agrigento | assolto ex conservatore contestata ipoteca legata a controversie sul G8 di Genova

Questa mattina a Agrigento si è chiuso con un’assoluzione il processo che vedeva Ignazio Vancardo, ex conservatore dei registri immobiliari, accusato di aver falsificato documenti legati a un’ipoteca a favore di Alfonso Sabella. La vicenda era collegata a controversie sul G8 di Genova, ma alla fine l’imputato è stato scagionato da ogni accusa.

Agrigento – Si è concluso oggi, 11 febbraio 2026, con una piena assoluzione il processo che vedeva Ignazio Vancardo, ex conservatore dei registri immobiliari, accusato di falsificazione di documenti relativi a un'ipoteca iscritta a favore del giudice Alfonso Sabella. Il tribunale di Agrigento ha stabilito che il fatto non sussiste, ponendo fine a una vicenda giudiziaria complessa e dai contorni delicati che ha coinvolto diverse sedi giudiziarie e amministrative. La decisione, giunta dopo anni di indagini e dibattimenti, scagiona completamente Vancardo dalle accuse mosse dal magistrato. La genesi del caso risale al G8 di Genova del 2001, quando Alfonso Sabella, all'epoca capo del servizio ispettivo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), si trovò coinvolto in una controversa vicenda relativa alla caserma di Bolzaneto.

