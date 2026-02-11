Affari Tuoi rifiutate offerte record e De Martino non si trattiene | È così che si gioca

La puntata di “Affari Tuoi” dell’11 febbraio si è rivelata diversa dal solito. Stefano De Martino ha fatto il suo ingresso come sempre e ha incontrato Elena, una concorrente veneta. La donna ha rifiutato alcune offerte record, suscitando sorpresa e qualche commento tra gli spettatori. De Martino non ha nascosto la sua reazione e ha commentato con sincerità: “È così che si gioca”. Una serata che resterà impressa per le scelte fatte e le parole del conduttore.

Una puntata come ne capitano poche, quella dell’ 11 febbraio di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha accolto al banco da gioco Elena, concorrente del Veneto. Ad affiancarla sua sorella Roberta e tra le mani il pacco numero 3, datole dalla sorte (che ha giocato un ruolo chiave stasera). Una battaglia col Dottore. Elena è partita col piede giusto, annunciando una “battle” col Dottore. Ha usato un termine specifico del mondo della danza, desiderosa di fronteggiare l’avversario senza porsi alcun limite. Un approccio che ha trovato d’accordo Stefano De Martino. Nulla da fare per i 4mila euro di Gennarino. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elena conclude la sua avventura a Affari Tuoi con un finale da ricordare.

