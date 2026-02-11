Aeroporti di Roma collocato un nuovo Sustainability-Linked bond da 500 milioni

Aeroporti di Roma ha emesso con successo un nuovo bond da 500 milioni di euro. Si tratta di un’obbligazione legata alla sostenibilità, che abbassa o alza il costo del debito in base ai risultati raggiunti dall’azienda sui temi ambientali. L’emissione si è conclusa il 11 febbraio 2026 a Fiumicino, con un buon riscontro sul mercato.

Fiumicino, 11 febbraio 2026 – Si è concluso con successo il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito agli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. L’emissione di 500 milioni di euro, dedicata ad investitori istituzionali, ha una durata di 8 anni e prevede il rimborso in un’unica soluzione a febbraio 2034, con il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 3,625%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,530% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,694%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è martedì 17 febbraio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Aeroporti di Roma

Snam ha comunicato il collocamento di un green bond da 500 milioni di euro, con scadenza nel 2031.

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aeroporti di Roma

Adr (Mundys): boom di domanda per il nuovo bond Esg da 500 milioni. Rendimento a scadenza del 3,6%Aeroporti di Roma colloca un Sustainability-Linked bond a 8 anni. Oltre l’80% assegnato a investitori esteri. L’ad Marco Troncone: la fiducia accordata conferma la credibilità del potenziale di svilup ... milanofinanza.it

Aeroporti di Roma colloca con successo nuovo Sustainability-Linked bond a 8 anni da 500 milioni di euro(Teleborsa) - Si è concluso con successo il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, da 500 milioni di euro e dedicato agli investitori istituzionali. L’emissione ha una ... teleborsa.it

Negli ultimi sei mesi Coima ha chiuso finanziamenti per oltre un miliardo. Oltre il 50% delle operazioni in Green o Sustainability linked loan #ANSA x.com

Finanza “green” 2025: record a $947 miliardi (ma i bond sustainability-linked frenano) Due segnali insieme, e vanno letti bene. Bloomberg Intelligence rileva che l’emissione globale di green bond e green loan ha toccato un record di 947 miliardi di dollari nel - facebook.com facebook