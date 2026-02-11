Adriatica allarme Range Rover | furti di lusso sempre più sofisticati e veloci lungo la costa Indagini in corso

A San Benedetto del Tronto, i furti di auto di lusso sono aumentati nelle ultime settimane. I ladri agiscono in modo sempre più rapido e sofisticato, puntando soprattutto sulle Range Rover. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire come fermare questa escalation di furti lungo la costa adriatica.

San Benedetto del Tronto, 11 febbraio 2026 – Un'ondata di furti di auto di lusso sta colpendo la costa adriatica, con un'attenzione particolare rivolta alle Range Rover. Nella notte tra domenica e lunedì, l'imprenditore Leonardo D'Isidori si è visto sottrarre il suo veicolo dal lungomare di San Benedetto, evidenziando una preoccupante escalation di professionalità da parte dei criminali che riescono a disattivare i sistemi di allarme. L'episodio, denunciato al commissariato di pubblica sicurezza, si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona. D'Isidori ha raccontato di essersi accorto del furto al mattino, dopo aver ricevuto un avviso relativo alla manomissione del sistema di allarme.

