Adieu Juve tutto pronto per la firma | Comolli incassa 14 milioni

Adieu Juve, tutto è pronto per la firma. Comolli incassa 14 milioni e la società si prepara a cedere un altro pezzo importante. La notizia arriva in vista del calciomercato estivo, mentre i tifosi aspettano di scoprire quali altri cambiamenti ci saranno.

Nuova cessione a titolo definitivo in casa Juventus: una splendida notizia in vista del calciomercato estivo. La Juventus continua a piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani di Luciano Spalletti ed è pronta a reinvestire i soldi incassati nella sessione estiva di calciomercato. Timothy Weah, ad esempio, si trasferirà quasi sicuramente a titolo definitivo all' Olympique Marsiglia al termine della stagione in corso: una splendida notizia per le casse del club bianconero. Weah con la sciarpa del Marsiglia – Calciomercato.it Nonostante l'esonero di De Zerbi di queste ore, non cambia di una virgola il futuro del 25enne statunitense: Wesh si è trasferito in Ligue 1 in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza in campionato da parte dell'OM.

