Addio D’Alesio la Samb riparte da Mancinelli

La Sambenedettese ha deciso di sollevare dall’incarico Filippo D’Alesio. La decisione è arrivata intorno alle 23.30 di lunedì, lasciando il team senza allenatore. La società ha già annunciato che la squadra ripartirà con Mancinelli, che prenderà il comando in attesa di trovare un nuovo tecnico. La scelta arriva a poche ore da una notte di riflessioni e cambiamenti.

Della serie quando la notte porta consiglio. Intorno alle 23.30 di lunedì la Samb ha deciso di esonerare Filippo D'Alesio. Al suo posto torna Marco Mancinelli già membro dello staff tecnico di Ottavio Palladini fino ad inizio dicembre. E' stata comunque una giornata vorticosa quella di lunedì. Ad iniziare dalla mattinata quando c'è stato il summit tra il diesse Stefano De Angelis e Ottavio Palladini al centro commerciale Val Vibrata. Ricevuto un secco no per il ritorno sulla panchina rossoblù, è sceso in campo anche il presidente Massi che ha cercato in tutti i modi di fare recedere Palladini dalla sua decisione.

