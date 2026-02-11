Addio alla triestina Bianca Maria Piccinino prima donna a condurre un telegiornale
La giornalista triestina Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, si è spenta il 20 luglio dell'anno scorso all'età di 101 anni. La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno ricordato una donna coraggiosa e pioniera nel mondo dell'informazione. La sua morte chiude un capitolo importante della storia giornalistica italiana.
La giornalista triestina Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, si è spenta il 20 luglio dell'anno scorso a 101 anni. Fino ad oggi, 11 febbraio 2026, l'avvenimento è stato tenuto sotto silenzio per sua stessa volontà: “La mamma, una volta uscita dalle scene, non.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondimenti su Bianca Maria Piccinino
È morta Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre il Telegiornale. La figlia: “Ne diamo l’annuncio sette mesi dopo per volontà di mamma”
È scomparsa a Roma, a 101 anni, Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre il telegiornale.
Addio a Bianca Maria Piccinino, pioniera nella Rai delle origini scomparsa a 101 anni: fu la prima donna a condurre un Tg
È morta Bianca Maria Piccinino, pioniera della Rai e prima donna a condurre un Tg.
Ultime notizie su Bianca Maria Piccinino
Argomenti discussi: Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la sua morte rimasta riservata per volontà sua.
Bianca Maria Piccinino, addio alla prima conduttrice del Tg: la sua morte tenuta segreta per sei mesiBianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg, è morta a luglio dell'anno scorso: la notizie è rimasta segreta per sua volontà ... notizie.it
Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la morte rimasta riservata per sua volontà(Adnkronos) - Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni, ma la notizia è rimasta riservata per sua espressa volontà. A spiegare i mesi di sil ... msn.com
Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni. La notizia è rimasta riservata per sua volontà ed è stata resa pubblica solo mesi dopo dalla figlia, che ha spiegato come la madre, ritiratasi dalle scen - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.