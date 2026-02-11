Addio alla triestina Bianca Maria Piccinino prima donna a condurre un telegiornale

La giornalista triestina Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, si è spenta il 20 luglio dell'anno scorso all'età di 101 anni. La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno ricordato una donna coraggiosa e pioniera nel mondo dell'informazione. La sua morte chiude un capitolo importante della storia giornalistica italiana.

