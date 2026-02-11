Addio a Marco Sisti Muore il barista dei medici Una vita dietro il banco

È morto Marco Sisti, il barista noto a molti per aver gestito la pasticceria di piazza Monzoni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel quartiere, dove era conosciuto come un punto di riferimento. Era il titolare di una pasticceria storica, un luogo che frequentavano medici e cittadini per le colazioni e i momenti di pausa. La notizia circolava già ieri sera, e in tanti si sono riuniti davanti al suo negozio per ricordarlo.

Lutto nel mondo del commercio per la scomparsa di Marco Sisti, lo storico titolare dell'omonima pasticceria di piazza Monzoni. Marco si è spento giorni all'età di 82 anni. Lascia la moglie Ilde, i figli Manola e Matteo, i tre adorati nipoti e le sue commesse. I funerali si volgeranno domani alle 10 a San Francesco. Marco Sisti era molto noto in città e assieme agli altri commercianti aveva vissuto gli anni d'oro del commercio. Il suo bar è stato un punto di riferimento per numerosi medici e infermieri ai tempi in cui in piazza Monzoni c'era il punto nascita e l'ospedale civico era funzionale dal pronto soccorso al settimo piano.

