Addio a James Van Der Beek l’attore di Dawson’s Creek muore a soli 48 anni

È morto James Van Der Beek, l’attore famoso per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek. Aveva solo 48 anni. La notizia ha colpito fan e colleghi, ancora increduli davanti alla scomparsa di una figura così nota del cinema e della TV.

James Van Der Beek, l'attore celebre per aver interpretato Dawson Leary nella serie cult Dawson's Creek, è morto: aveva solo 48 anni. Van Der Beek era affetto da un tumore al colon-retto e la sua battaglia era iniziata nel 2023, una sfida che l'interprete aveva deciso di rendere pubblica l'anno successivo: negli ultimi mesi della sua vita aveva scelto di raccontare il decorso della malattia con una lucidità e una dignità esemplari, trasformando il proprio dolore in una testimonianza di forza per chiunque si trovasse in condizioni simili. L'attore si è spento nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, come confermato ufficialmente dalla famiglia attraverso un toccante tributo condiviso sui canali social.

