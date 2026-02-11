Addio a James Van Der Beek | il protagonista di Dawson’s Creek si è spento a 48 anni

James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. La notizia ha scosso il mondo della televisione e milioni di fan che sono cresciuti con lui tra gli anni ’90 e i primi duemila. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi ha seguito le sue avventure sul piccolo schermo. Finora, nessuna conferma ufficiale sulle cause della morte.

Il mondo della serialità televisiva e un'intera generazione di fan cresciuti tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei duemila piangono oggi la scomparsa di James Van Der Beek. L'attore, diventato una vera e propria icona della cultura pop grazie al ruolo di Dawson Leery nel teen drama Dawson's Creek, è morto mercoledì 11 febbraio 2026 all'età di 48 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite un post colmo di dolore e grazia sui canali social ufficiali dell'attore, spezzando il cuore dei millennial di tutto il mondo. La battaglia silenziosa contro il cancro. La notizia della scomparsa di James Van Der Beek arriva come un fulmine a ciel sereno per molti, nonostante l'attore avesse reso pubblica la sua diagnosi di tumore al colon nel novembre 2024.

