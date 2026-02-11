Acquisti in rete PA possibile indisponibilità il 18 febbraio

Da orizzontescuola.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La piattaforma Acquisti in rete PA potrebbe essere fuori uso il 18 febbraio dalle 19 per lavori di manutenzione straordinaria. Il servizio potrebbe risultare temporaneamente irraggiungibile, creando disagi per chi deve effettuare acquisti pubblici online. Le autorità avvisano gli utenti di pianificare in anticipo le operazioni importanti.

La piattaforma Acquisti in rete PA potrebbe non essere disponibile per attività di manutenzione straordinaria dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di mercoledì 18 febbraio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Acquisti in rete PA

Acquisti in rete PA: fino alle 8 del 25 novembre sospesi i servizi erogati da ANAC

Mercato: possibile cambio strategia sugli acquisti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Acquisti in rete PA

Argomenti discussi: Museo Madre - Affidamento, mediante procedura aperta, per la selezione di un addetto alla comunicazione; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI: AGGIUDICATO IL SERVIZIO PER MOLFETTA E GIOVINAZZO; Foggia, scuole dell’infanzia e nido Tommy Onofri: prorogato il supporto educativo, modifica contrattuale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.