Accusato di violenza sessuale su convivente cade l’accusa più grave | condannato solo per lesioni e detenzione d’arma

Daniele R. è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale su convivente. La corte ha deciso di condannarlo solo per lesioni e detenzione d’arma. L’uomo, quindi, esce dal processo senza la pesante accusa che aveva inizialmente. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, e ora R. può tornare a vivere senza il peso di quella grave accusa.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato assolto dall’accusa di violenza sessuale, il capo d’imputazione più grave, Daniele R., 35 anni, finito a processo davanti al Tribunale di Benevento per fatti risalenti all’agosto del 2019. I giudici hanno invece ritenuto sussistenti esclusivamente i reati di lesioni personali semplici e detenzione illegale di arma, infliggendo una condanna complessiva a sei mesi di reclusione e 350 euro di multa, con pena interamente sospesa. Secondo l’impianto accusatorio iniziale, l’uomo avrebbe costretto la persona offesa a subire atti sessuali all’interno dell’abitazione, approfittando della convivenza e di una relazione di fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

