Questa sera alle 20:30 si gioca la partita tra Carpi e Arezzo, nel turno 26 del campionato di Serie C. La capolista Arezzo di Bucchi cerca di allungare la sua striscia positiva in trasferta contro un Carpi che vuole sorprendere davanti al suo pubblico. Le formazioni sono pronte, e il pubblico si aspetta una sfida intensa e combattuta.

Turno numero 26 di Serie C girone B e la capolista Arezzo di Bucchi è impegnato in trasferta contro l’AC Carpi. Gli emiliani non vincono dal 30 novembre scorso a Pontedera, e da allora hanno fatto appena 4 punti in 9 gare non trovando neppure la via del gol nelle ultime 4. Intanto la squadra è scivolata fuori dalla zona playoff. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AC Carpi-Arezzo (giovedì 12 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su AC Carpi Arezzo

Ultime notizie su AC Carpi Arezzo

Argomenti discussi: Carpi: convocati e probabile formazione contro il Ravenna; SERIE C: IL CARPI KO A RAVENNA E GIOVEDI' SERA AL CABASSI ARRIVA LA CAPOLISTA AREZZO; Serie C Girone B . Anticipo Ravenna-Carpi, Arezzo in casa con la Pianese; Il Carpi e il futuro di Cortesi. L’Arezzo si è fatto avanti.

Turno infrasettimanale per l'Arezzo capolista. In vendita i biglietti per CarpiSettimana cortissima per gli amaranto, attesi dal turno infrasettimanale a Carpi. La squadra è tornata al lavoro già questa mattina al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, all’indomani della vit ... arezzonotizie.it

CARPI CALCIO. GIOVEDI’ AL CABASSI TORNA DA AVVERSARIO CORTESIIl Carpi è tornato subito al lavoro dopo la sconfitta di Ravenna per preparare il primo turno infrasettimanale del 2026. Non sarà una gara come le altre quella che giovedì alle 20,30 porterà allo stad ... tvqui.it

Amaranto Channel. . Antivigilia di campionato per l'Arezzo che si prepara a sfidare il Carpi al Cabassi, un campo storicamente ostico per gli amaranto. #SSArezzo #AmarantoChannel - facebook.com facebook

Round 26 Streaming Tuesday: #Catania - #Cerignola (OneFootball) #Salernitana - #Casarano (OneFootball) Thursday: #Ternana - #Ravenna (OneFootball) #Carpi - #Arezzo (FIFA+) #SerieC #SerieCSkyWifi x.com