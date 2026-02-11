Questa sera alle 20:30, l’AC Carpi riceve l’Arezzo di Bucchi nel turno 26 di Serie C. La capolista cerca di mantenere la vetta in trasferta, mentre il Carpi vuole approfittarne per conquistare punti importanti in casa. La partita si preannuncia combattuta, con le due squadre pronte a dare tutto sul campo.

Turno numero 26 di Serie C girone B e la capolista Arezzo di Bucchi è impegnato in trasferta contro l’AC Carpi. Gli emiliani non vincono dal 30 novembre scorso a Pontedera, e da allora hanno fatto appena 4 punti in 9 gare non trovando neppure la via del gol nelle ultime 4. Intanto la squadra è scivolata fuori dalla zona playoff. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AC Carpi-Arezzo (giovedì 12 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su AC Carpi Arezzo

Ultime notizie su AC Carpi Arezzo

Argomenti discussi: Carpi: convocati e probabile formazione contro l’Arezzo; Serie C Girone B . Anticipo Ravenna-Carpi, Arezzo in casa con la Pianese; Attacco sterile senza il faro Cortesi, difesa sotto pressione. Il Carpi sta scivolando in zona rossa; Il Carpi e il futuro di Cortesi. L’Arezzo si è fatto avanti.

Turno infrasettimanale per l'Arezzo capolista. In vendita i biglietti per CarpiSettimana cortissima per gli amaranto, attesi dal turno infrasettimanale a Carpi. La squadra è tornata al lavoro già questa mattina al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, all’indomani della vit ... arezzonotizie.it

L'Arezzo verso Carpi: una vittoria attesa da 60 anniSessant’anni. Un tempo lunghissimo. È da allora che l’ Arezzo non vince a Carpi: l’ultima gioia al Cabassi risale al 15 maggio 1966, giorno che coincise con la prima promozione in serie B. corrierediarezzo.it

#Arezzo, prevendita finita Ecco quanto tifosi a #Carpi shorturl.at/BbxQZ - facebook.com facebook

#PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi domani #12febbraio alle ore 20:30 presso lo "Stadio Cabassi" di #Carpi si disputerà la partita di calcio "AC Carpi-Arezzo" Prestate ATTENZIONE alla segnaletica già presente sul posto per le modifiche viabili x.com