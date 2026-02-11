Abruzzesi romantici tra cene e regali per san Valentino | i dati della ricerca

L’Abruzzo si conferma una regione di innamorati. Secondo l’indice Cupido 2026, i dati raccolti in cinque anni di ricerche online mostrano che i residenti sono molto attivi durante San Valentino. Tra cioccolatini, cene romantiche e regali, gli abruzzesi trascorrono questa giornata dedicata agli innamorati con entusiasmo e passione. Le ricerche indicano che le coppie preferiscono passare questa giornata in modo semplice e affettuoso, organizzando cene a lume di candela o regalando piccoli gesti d’affetto.

Dal tavolo prenotato al regalo pensato, dalla notte fuori al dolce tradizionale, il 14 febbraio in Abruzzo si celebra in ogni sua dimensione, con un approccio più intimo che spettacolare I dati parlano chiaramente: l'Abruzzo è un popolo di romantici. Lo ha stabilito l'indice Cupido 2026, che ha elaborato cinque anni di ricerche Google legate ai principali rituali di San Valentino: cioccolatini, cene romantiche, regali e hotel. L'analisi, condotta da Casinos.com, colloca gli abruzzesi al quarto posto, facendo dell'Abruzzo una delle regioni più romantiche di Italia, con un punteggio di 72,5 punti su 100.

