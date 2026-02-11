Abdon Pamich | dal dramma dell’esilio alla leggenda della marcia la sua storia in una nuova fiction

Abdon Pamich torna alla ribalta con una nuova fiction che ripercorre la sua vita. L’ex marciatore, simbolo dello sport italiano del secondo dopoguerra, racconta il dramma dell’esilio e il cammino verso il successo. La serie ripercorre le tappe di una carriera segnate da difficoltà e vittorie, mostrando come Pamich sia diventato una leggenda della marcia.

Abdon Pamich, figura iconica dello sport italiano del secondo dopoguerra, è al centro di una nuova produzione audiovisiva che ripercorre la sua vita segnata dall’esilio e dalla ricerca di riscatto attraverso la marcia. Il film tv, in uscita nel 2026, esplora la complessità di un uomo che ha superato le avversità per lasciare un segno indelebile nella storia dell’atletica. La vicenda, narrata da Antonio Dipollina, va oltre la mera celebrazione delle imprese sportive, focalizzandosi sul dramma umano di un atleta costretto a reinventarsi. La storia di Abdon Pamich non è semplicemente quella di un campione di marcia, ma quella di un esule.🔗 Leggi su Ameve.eu

La vita di Abdon Pamich, uno dei più grandi marciatori italiani, arriva sul piccolo schermo con un film che ripercorre le tappe più intense della sua carriera.

Questa sera su Rai 1 va in onda “Il Marciatore”, un film tv che ripercorre la vita di Abdon Pamich.

