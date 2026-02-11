Abbiamo già il punto dell' anno? Fritz chiude così lo scambio epico con Giron

Taylor Fritz ha passato il turno a Dallas. Dopo un match combattuto, il numero 7 del mondo ha battuto Marcos Giron in tre set (6-4, 5-7, 7-6) e si è preso il passaggio agli ottavi. Nonostante qualche problema fisico, Fritz ha dimostrato di saper resistere e di arrivare fino in fondo.

Percorso a zig zag ma ancora vincente per Taylor Fritz. A Dallas il numero 7 del mondo supera il connazionale Marcos Giron in tre set (6-4, 5-7, 7-6) e vola agli ottavi, nonostante i soliti acciacchi fisici. Nel primo parziale si prende la scena con un punto da applausi: dopo aver attirato l’avversario a rete, inventa un clamoroso colpo dietro la schiena che lascia Giron immobile. Una giocata che si candida già tra le più spettacolari della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

