A Torino una trappola di Piantedosi L’accusa del parlamentare di Avs per il corteo di Askatasuna

A Torino, durante il corteo di Askatasuna, sono scoppiati disordini che hanno lasciato tutti senza parole. La violenza si è scatenata in modo inaspettato, con frange antagoniste che hanno causato caos e paura tra i passanti. Le forze dell’ordine sono intervenute per cercare di contenere la situazione, ma le immagini parlano di un episodio che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori.

I disordini del 31 gennaio a Torino continuano a far discutere e a essere oggetto di dibattito: mai negli ultimi anni si era vista una simile violenza da parte delle frange antagoniste durante un corteo. Lo Stato ha fatto sentire la sua voce ma sono numerosi i tentativi che si rincorrono da parte degli antagonisti per deresponsabilizzarsi, per convincere gli altri e convincere se stessi che hanno agito bene e che c’è stata, al contrario, scorrettezza da parte delle forze dell’ordine. A questi tentativi ora se ne affianca anche uno di matrice politica, che arriva direttamente dal parlamento con le parole del parlamentare Marco Grimaldi, vice-capogruppo alla Camera per Avs, che dai microfoni di Radio 24 nel programma “24 Mattino” propone una ricostruzione che tende a trovare quasi una giustificazione per quanto visto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa settimana, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si incontreranno per discutere di quanto accaduto a Torino durante il corteo di Askatasuna.

Un'aggressione a un poliziotto in piazza ha acceso i riflettori sulla manifestazione di solidarietà per Askatasuna.

