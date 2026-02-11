A Sanremo 2026 non si canta ancora ma tra Pausini Pucci e il SuperBowl sullo sfondo si sente già un gran chiasso

A pochi mesi dall’inizio del festival di Sanremo 2026, il clima tra artisti e organizzatori è già caldo. La manifestazione non ha ancora aperto i battenti, ma tra Pausini, Pucci e il Super Bowl che si avvicina, il chiasso si fa sentire forte. La musica, in questa fase, sembra passare in secondo piano: più che altro si parla di polemiche, aspettative e di tutto ciò che si muove intorno all’evento.

A Sanremo 2026 non si canta ancora, ma si sente già un gran chiasso. In fondo la musica è sempre stato l’ingrediente meno importante, come quei fiorellini messi lì a decorare il piatto nei ristornati gourmet. La sostanza vera è in tutto il circo mediatico che gira attorno a questa manifestazione, da 66 anni a questa parte. Quest’anno cominciamo proprio dall’abbronzatissimo direttore artistico Carlo Conti e le sue scelte discutibili, prima fra tutte quella della co-conduttrice, Laura Pausini. Tralasciando i gusti personali e il fatto che potrei ascoltare le sue canzoni solo sotto tortura, qui il tema è un altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

La polemica si infiamma tra il pubblico e sui social dopo l'annuncio del cast di Sanremo 2026.

La polemica sulla partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo continua a tenere banco.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026: di tutto un pop; Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Sanremo 2026, Trigno (escluso) non si arrende al ‘no’ di Carlo Conti: Meglio così, una manna dal cielo.

