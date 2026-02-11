A Rosarno, i migranti che lavorano nei campi non trovano una casa stabile. Negli anni, sono stati sgomberati più volte e i piani di accoglienza sono falliti. Solo alcune associazioni riescono ancora a offrire un aiuto ai lavoratori, ma la situazione resta difficile e senza soluzioni definitive.

Negli anni si sono alternati sgomberi di tendopoli e piani fallimentari: oggi funzionano solo i progetti di accoglienza di alcune associazioni Circa 4mila lavoratori migranti, provenienti soprattutto dall’Africa sub-sahariana, in questo periodo raccolgono arance e mandarini nella piana di Gioia Tauro, in Calabria. La maggior parte di loro è arrivata all’inizio di novembre e ci rimarrà fino alla fine di marzo, quando finirà la raccolta. Nel frattempo soltanto in pochi riescono a trovare una casa dove dormire e mangiare, poiché è molto difficile trovare dei proprietari disponibili ad affittare ai migranti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Rosarno i lavoratori migranti non hanno mai avuto una casa

Approfondimenti su Rosarno Lavoratori

Ora Zaia e Fedriga devono decidere se sono pronti a cambiare davvero.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rosarno Lavoratori

Argomenti discussi: Adeguamento del valore dei Buoni Pasto per tutti i Dipendenti; Cinema e impegno sociale, a Rosarno il festival dei cortometraggi su diritti e inclusione; Dal 15 al 24 novembre il Rosarno film Festival, Fuori dal ghetto. Tutta la programmazione e le novità.