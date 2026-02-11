A Palermo per sistemare le buche si aspetta il morto

A Palermo le strade sono un incubo. Per sistemare le buche, spesso si deve aspettare il peggio, anche il morto. Nel frattempo, il Comune raccoglie milioni di euro con le multe, senza risolvere i problemi più urgenti. La città sembra fermarsi, mentre le auto e i cittadini continuano a subire.

Il Comune di Palermo incassa cifre consistenti dalle multe stradali: si stimano decine e decine di milioni di euro. Per legge, i proventi delle multe non finiscono interamente nelle casse comunali, ma una parte consistente deve essere reinvestita in sicurezza stradale: manutenzioni e riparazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Buche

Da giorni le buche in via Imera creano problemi a auto e bus.

Ultime notizie su Palermo Buche

Buche nelle strade di Palermo, Federico: ''Il sistema delle segnalazioni non funziona''

