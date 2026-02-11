A Natural Expo si indaga la relazione tra individuo e ambiente con la nuova mostra collettiva Naturae

A Natural Expo si torna a parlare di natura e arte. Nei padiglioni della Fiera, sabato e domenica, i visitatori potranno scoprire “Naturae – La Natura e l’Uomo: dialogo e ispirazione”. La mostra raccoglie otto artisti che interpretano la relazione tra uomo e ambiente con stili diversi, offrendo uno sguardo vario e coinvolgente sulla tematica.

Tra gli appuntamenti in programma per Natural Expo, negli spazi della Fiera, sabato e domenica si torna anche a celebrare l'arte con l'esposizione "Naturae – La Natura e l'Uomo: dialogo e ispirazione", una mostra pittorica che riunisce otto artisti, otto sguardi e otto linguaggi diversi.

