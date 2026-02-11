A Napoli Roadshow di CDP e Confindustria per sviluppo territorio

Napoli si prepara a un nuovo incontro tra CDP e Confindustria. Questa volta, l’obiettivo è mettere insieme le forze per rafforzare l’economia e migliorare la vita nelle aziende della Campania. Il roadshow mira a ridurre le distanze tra istituzioni e territori, cercando di rispondere meglio alle sfide che imprese e comunità devono affrontare ogni giorno.

Napoli, 11 feb. (askanews) – Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Campania e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del Roadshow di CDP e Confindustria “Insieme per il futuro delle imprese” che oggi ha fatto tappa a Napoli, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari e Torino, per l’appuntamento che ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria locale. Le priorità sono: lo sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e per l’economia circolare, il supporto agli investimenti delle imprese in innovazione e digitalizzazione, il rilancio del Mezzogiorno e il rafforzamento dell’autonomia strategica nazionale della filiera aerospaziale e della difesa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

