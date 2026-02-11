A Minturno nasce il comitato per il No al referendum sulla giustizia

A Minturno nasce il comitato per dire no al referendum sulla giustizia. Un gruppo di associazioni, sindacati e partiti locali si è appena riunito per formare un fronte compatto contro la riforma costituzionale. La decisione è arrivata dopo settimane di discussioni e si traduce in un’azione concreta sul territorio. I membri sperano di coinvolgere più cittadini possibile e di far sentire la loro voce prima del voto.

Minturno, 11 febbraio 2026 – Si è costituito ufficialmente a Minturno il “Comitato per il No nel referendum costituzionale”, una coalizione che unisce realtà associative, sindacali e politiche del territorio. Ne fanno parte CGIL e SPI CGIL, Sinistra Italiana Sud Pontino, Partito Democratico di Minturno, ANPI, Libera Sud Pontino e Giovani Democratici del Golfo. La nascita del Comitato è avvenuta durante una riunione di coordinamento definita “partecipata”, che, nelle intenzioni dei promotori, rappresenta una risposta corale della società civile locale all’appello nazionale per la difesa dei valori democratici e costituzionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Minturno Comitato Comitato “no” al referendum sulla giustizia nasce a Lanciano: opposizione al referendum locale A Lanciano si forma un nuovo comitato contro il referendum sulla giustizia. Nasce a Caserta il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla giustizia A Caserta è stato costituito il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla riforma della giustizia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Si è costituito il Comitato per il No al referendum sulla Giustizia Ultime notizie su Minturno Comitato Argomenti discussi: Accoglienza migranti a Minturno, la polemica sull’appalto; Lotto – Terno a Minturno: vinti oltre 22 mila euro; Sicurezza nei locali a Minturno: il Comune rafforza controlli; Il Lotto premia il Lazio, a Minturno vincita da 22.500 euro e molte altre. Falco Operativo. . #santamariainfante #minturno #lazio #borghitalia #falcooperativo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.