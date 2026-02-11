A Milano ci sarà una brevissima parentesi di primavera

Da milanotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 febbraio a Milano si respirerà un’aria diversa. Il sole splenderà forte e le temperature arriveranno fino a 16°C, quasi come una giornata di primavera. È una parentesi breve, ma che fa notare come il clima possa sorprendere anche a metà febbraio.

Sole pieno e temperature quasi primaverili, nonostante il calendario sia ancora a metà febbraio. È quanto accadrà venerdì 13 febbraio a Milano, quando la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 16°C, stando alle previsioni di 3Bmeteo. Una breve parentesi, dato che poi le temperature si.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Primavera

