A Chieti 21 vicebrigadieri dei carabinieri neopromossi giurano fedeltà alla Repubblica

A Chieti, 21 vicebrigadieri dei carabinieri hanno prestato giuramento nella caserma “Pasquale Infelisi”. La cerimonia si è svolta davanti a qualche famiglia e ufficiali, nel rispetto delle norme anti-Covid. I neopromossi hanno promesso fedeltà alla Repubblica e si sono ufficialmente uniti al comando Legione “Abruzzo e Molise”. La cerimonia è stata semplice, ma significativa per i nuovi agenti e le loro famiglie.

Il giuramento nella cornice istituzionale della caserma “Pasquale Infelisi” a Chieti, sede del comando Legione carabinieri “Abruzzo e Molise” Ventuno vicebrigadieri dei carabinieri neopromossi hanno giurato fedeltà alla Repubblica, nella cornice istituzionale della caserma “Pasquale Infelisi” a Chieti, sede del comando Legione carabinieri “Abruzzo e Molise”. I militari, in servizio presso i Reparti dell’Arma delle 2 regioni e vincitori di concorso riservato agli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei carabinieri, hanno prestato solenne giuramento alla Repubblica mercoledì 11 febbraio dinanzi al comandante della Legione, generale di brigata Gianluca Feroce.🔗 Leggi su Chietitoday.it

