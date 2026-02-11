A Chi l’ha Visto il risultato del DNA dello sconosciuto di Rovigo

Federica Sciarelli torna questa sera con un nuovo episodio di Chi l’ha Visto?. La trasmissione si occupa di casi irrisolti e misteri di persone scomparse. Questa volta, si parla anche del risultato del DNA dello sconosciuto trovato a Rovigo, un dettaglio che potrebbe fare luce su un caso ancora aperto. La conduttrice annuncia che il programma andrà in onda come di consueto alle 21:25 su Rai 3.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 11 febbraio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni dell’11 febbraio 2026. Al centro della puntata, un messaggio di un uomo latitante da mesi, accusato di stalking e lesioni, che parla con l’inviata che è riuscita a contattarlo. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, si toglie il braccialetto e fugge. A novembre era stato condannato, ma è ancora latitante. “Voglio che i giudici sentano le mie ragioni”, sono le sue parole. A seguire, il caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

A Rovigo, un giovane senza scarpe si muove per le strade, suscitando curiosità e preoccupazioni.

Questa sera a “Chi l’ha visto” Grande attesa per il caso dello sconosciuto di Rovigo, che somiglia in modo sorprendente a Sidney Lute, il ragazzo scomparso nove anni fa. La madre dall'Olanda ha chiesto aiuto per il confronto dei DNA, che sarà reso noto dall - facebook.com facebook