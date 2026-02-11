A che ora partono Paris e gli italiani oggi in superG Olimpiadi Bormio | n di pettorale orari tv

Oggi a Bormio si disputa il supergigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11.30, con parterre di atleti italiani e di altri paesi pronti a scendere in pista. La tv trasmetterà l’evento in diretta, e i pettorali sono già stati distribuiti. Gli appassionati seguono con attenzione, sperando in una buona prestazione degli azzurri.

Tutto pronto per il supergigante maschile di Bormio, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 11.30 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare tra i big della specialità sulla mitica pista Stelvio, con gli azzurri che hanno le carta in regola per giocarsi qualcosa di importante. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 11.30 Saranno quattro gli italiani al via della competizione, tra cui i medagliati olimpici di discesa Giovanni Franzoni (argento e poi autore del miglior tempo di manche nella combinata a coppie) e Dominik Paris (bronzo). 🔗 Leggi su Oasport.it

