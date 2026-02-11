A che ora parte Lisa Vittozzi oggi Individuale Olimpiadi 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi Lisa Vittozzi scende in pista per la gara di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sua partenza è prevista intorno alle 10,30, e i tifosi possono seguirla in diretta tv o streaming. La campionessa italiana si prepara a dare il massimo nella 15 km femminile, una delle gare più attese di questa edizione olimpica.

Lisa Vittozzi è una delle protagoniste più attese in vista della 15 km femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sappadina punta sicuramente ad una medaglia sulle nevi di Anterselva dopo aver trascinato l’Italia al secondo posto grazie ad una straordinaria ultima frazione nella staffetta mista andata in scena domenica scorsa. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Vittozzi, vincitrice della Sfera di Cristallo nell’inverno 2023-2024, ha le carte in regola per esaltarsi in questo format di gara potendo fare la differenza con l’efficienza al poligono nel caso in cui dovesse effettuare una prestazione solida nel fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina Lisa Vittozzi si prepara a partire nella 15 km femminile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

