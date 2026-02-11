A che ora parte Dorothea Wierer oggi Individuale Olimpiadi 2026 | n di pettorale tv streaming

Questa mattina si conosce l’orario di partenza di Dorothea Wierer nella gara individuale di biathlon a Anterselva. La campionessa italiana, con il pettorale numero, scenderà in pista alle 14 di mercoledì 11 febbraio, quando prenderà il via l’evento femminile delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. In tutto, quattro azzurre si sfideranno sulla distanza di 15 km, trasmessa in diretta tv e streaming.

Saranno quattro le azzurre al via della 15 km individuale femminile di biathlon ad Anterselva, in Italia, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: mercoledì 11 febbraio, l’azione scatterà alle ore 14.15, e saranno 91 le atlete in gara. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Tra le quattro italiane in gara ci sarà, ovviamente, anche Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, quello che comprende le atlete maggormente accreditate, la quale ha ricevuto in sede di sorteggio il pettorale numero 42, e scatterà alle ore 14:36:00. La diretta tv della 15 km individuale femminile del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

