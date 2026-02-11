A che ora lo speed skating domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 12 febbraio italiani in gara streaming

Domani lo speed skating torna in tv con le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina. Si inizia nel pomeriggio con le lunghe distanze, e tra le protagoniste ci sono anche le italiane. La gara dei 5000 metri femminili è il prossimo evento in programma, e gli appassionati potranno seguirlo in diretta streaming o in televisione.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le lunghe distanze, dato che il prossimo titolo ad essere assegnato sarà quello dei 5000 metri femminili. Il quinto titolo olimpico dello speed skating verrà assegnato domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 16.30: l’Italia punterà tutto sull’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che vorrà bissare l’oro conquistato sabato scorso sui 3000 metri e punta ancora in alto. Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si corre lo speed skating sui 5000 metri maschili.

