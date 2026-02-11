Domani, giovedì 12 febbraio, Livigno si prepara a vedere gli atleti italiani in gara nel freestyle, valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La disciplina si svolge in una località già pronta ad accogliere le medaglie, con le prove in programma tutto il giorno e lo streaming disponibile per seguire le imprese degli sportivi.

Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno ancora medaglie in quel di Livigno, località sciistica teatro delle prove di freestyle valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella specifico si disputerà l’attesa finale delle gobbe (conosciuta anche come moguls) della categoria maschile. Ci apprestiamo a vivere una gara davvero entusiasmante. In occasione del primo segmento di qualifica a brillare maggiormente è stato il giapponese Ikuma Horishima, immediatamente seguito dai canadesi Julien Vien ed il leggendario Mikael Kingsbury. Non ci sarà invece nessun rappresentante della squadra italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streaming

Approfondimenti su Livigno olimpiadi2026

Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026.

Domani in tv andrà in onda il freestyle di Livigno, dove gli atleti italiani si stanno preparando per le Olimpiadi del 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Livigno olimpiadi2026

Argomenti discussi: A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, italiani in gara, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Italia-Stati Uniti, in palio c'è la finalissima: quando e dove vederla; Come vedere il Super Bowl 2026 in diretta dall'Italia (e a che ora è l'Halftime Show di Bad Bunny).

A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, italiani in gara, streamingDopo la prova a squadre spalmata su tre giorni e la rhythm dance, il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà ... oasport.it

Quando finisce oggi il calciomercato invernale in Italia, a che ora si chiudono le trattativeIl calciomercato invernale in Serie A è iniziato il 2 gennaio e si chiuderà dopo praticamente un mese, alle ore 20 del 2 febbraio: tutto quello che c'è ... fanpage.it

A 18 anni ha sfilato per Louis Vuitton, oggi conquista l’argento nel freestyle alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Leggi qui la sua storia #MilanoCortina2026 #WinterOlympics https://vogueitalia.visitlink.me/xg2_SJ - facebook.com facebook

Lo sciatore di freestyle e attivista Lgbtqia+ ha pubblicato un video in cui risponde alle accuse e minacce ricevute dopo il post contro l'agenzia anti-immigrazione. Non è il solo caso di dissenso americano durante queste Olimpiadi x.com