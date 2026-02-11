Oggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato il bronzo nel doppio misto, la Nazionale italiana torna in campo per il round robin, che coinvolge dieci squadre. La partita di oggi si gioca nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta su TV e streaming, con le prime quattro che passeranno alle semifinali.

Oggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto, dove la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Svezia e USA, incomincia il round robin dell’evento di genere aperto a dieci squadre (le prime quattro classificate accederanno alle semifinali). L’Italia punterà a essere grande protagonista sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e cercherà di battagliare per entrare in zona medaglie: lo skip sarà Joel Retornaz, nel quartetto ci sarà anche Amos Mosaner, fresco di podio nel misto accanto a Stefania Constantini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, avversarie, tv, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina

Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 6 febbraio, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Quando gioca l’Italia oggi nel curling con gli USA e la semifinale: orari, tv, streaming; Dove vedere Venezia-Modena in tv e in streaming; Italia-Stati Uniti, in palio c'è la finalissima: quando e dove vederla; Napoli-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Alcaraz-Djokovic agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaCarlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nella finale del singolare maschile degli Australian Open. Lo spagnolo a caccia del Carreer Grand Slam, il serbo del Major n°25 della carriera. Il match sulla ... sport.sky.it

A che ora semifinale Sinner-Djokovic venerdì: data, orario, diretta tv Australian Open 2026A che ora la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic nella giornata di venerdì: data, orario, diretta tv Australian Open 2026 ... spaziotennis.com

L'Italia si gioca tutto a Milano-Cortina 2026: dall'ultima sfida di Dorothea Wierer ad Anterselva al Super G di Paris. Orari, italiani in gara e dove vedere tutto in streaming gratis. https://ebx.sh/XlQ1gy - facebook.com facebook

Coppa Italia - Finale Savona 21:00 Polo Natatorio My Sport Sciorba Rai Sport Vivaticket.com #WeAreWaterpolo x.com