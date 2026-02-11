A Bergamo è tutto pronto per un Carnevale olimpico

A Bergamo il Carnevale si trasforma in una festa da record. Laboratori, spettacoli e giochi gratuiti si svolgeranno in tutta la città, coinvolgendo grandi e bambini. Domenica 15 febbraio, il momento clou sarà con i «Giochi Carnevalimpici», un evento che promette divertimento e adrenalina. La città si prepara a vivere un Carnevale speciale, con tante attività per tutti.

Articolo. Laboratori, spettacoli e giochi gratuiti animeranno tutta la città. Da non perdere domenica 15 febbraio il grande appuntamento con i «Giochi Carnevalimpici» Dal 13 al 22 febbraio, la città celebrerà una delle ricorrenze più amate con un denso programma che unirà cultura, sport e spettacolo. Cuore pulsante del Carnevale bergamasco sarà la grande festa di domenica 15 febbraio: i «Giochi Carnevalimpici» trasformeranno il centro storico in un’arena di creatività. Quando il Carnevale bussa alle porte di Bergamo, l’intera città si prepara a indossare la propria maschera più festosa: dieci giorni in cui musei, biblioteche, teatri e spazi pubblici si contenderanno l’attenzione di famiglie e bambini, attraverso un ventaglio di proposte che spazieranno dalla cultura al puro intrattenimento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il Carnevale di Bergamo torna dal 13 al 22 febbraio con tanti eventi e attività per tutte le età.

