17 anni di Penelope | gran galà con Sara Diamante Petra Satin e Ramona Pepe

Il Sexy Disco Penelope festeggia 17 anni con un grande evento a cui partecipano numerosi appassionati. La serata si è svolta tra musica, balli e un’atmosfera di festa, con la presenza di artisti come Sara Diamante, Petra Satin e Ramona Pepe. Un’occasione per ricordare le tappe di questa lunga avventura e per brindare a un futuro ricco di novità.

Il Sexy Disco Penelope celebra il suo 17° anniversario con un evento esclusivo che segna un momento storico per il divertimento notturno in Toscana. Un appuntamento che va oltre la semplice festa: è la celebrazione di diciassette anni di emozioni, spettacolo e leadership, con il ritorno simbolico del 'Trio delle Meraviglie'. Per ringraziare il pubblico che ha reso possibile questo percorso, il Penelope offrirà a tutti i presenti torta e prosecco omaggio per tutta la serata. La notte sarà animata da spettacoli non stop, performance esclusive e una selezione musicale curata, con le tre protagoniste affiancate dalle Sexy Girl del Penelope, da sempre simbolo di eleganza e seduzione.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

