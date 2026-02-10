Zoe Trinchero era ancora viva quando Alex Manna l’ha gettata nel canale, secondo i risultati dell’autopsia pubblicati ieri. La giovane era stata picchiata e poi spinta nel corso della notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato. La scoperta scuote la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Zoe Trinchero è morta a causa della caduta nel canale dove è stata gettata. Era quindi viva quando il suo corpo è stato buttato dopo essere stata riempita di botte nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Nizza Monferrato. Sono questi i risultati preliminari dell’ autopsia eseguita sul corpo della 17enne: al momento della caduta avrebbe avuto un trauma cranico mentre le cause del decesso sarebbero dovute a un trauma da precipitazione. Per il femminicidio della giovane è stato arrestato Alex Manna, 19enne reo-confesso, che secondo la ricostruzione degli inquirenti l’avrebbe ammazzata dopo che la ragazza aveva declinato un suo approccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zoe Trinchero era viva quando Alex Manna l’ha gettata nel canale: “Morta per la caduta”. I risultati dell’autopsia

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Chi era Zoe Trinchero, la ragazza 17enne trovata morta nell'Astigiano; L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale?; Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perché; Nizza Monferrato, Zoe Trinchero, 17 anni, trovata morta in un canale. L'amico 19enne confessa l'omicidio per un approccio rifiutato.

